Минюст США подаст в суд на Google из-за доминации на рынке рекламы

Юристы антимонопольного отдела Минюста США проводят очередные интервью с издателями, чтобы уточнить факты и собрать дополнительные детали для жалобы. Некоторые беседы уже состоялись, другие запланированы на ближайшие недели. Они основываются на предыдущих интервью, проведенных на более раннем этапе длительного расследования.

Жалоба на рекламные технологии, о подготовке которой сообщалось в прошлом году, станет вторым делом Минюста против Google после иска, поданного правительством в 2020 году, в котором утверждается, что технологический гигант доминирует на рынке онлайн-поиска, что нарушает антимонопольное законодательство. До сих пор не решено, будут ли прокуроры подавать дело в федеральный суд в Вашингтоне, или в Нью-Йорке, где генеральные прокуроры штатов ведут собственное антимонопольное дело, связанное с рекламными технологиями Google.