Минюст США захотел разделить Google для борьбы с монополией

По сообщениям Bloomberg и New York Times, Минюст может предложить отделить ОС Google Android и/или браузер Chrome, которые являются «неотъемлемой частью поискового доминирования компании».

Внимание к Android и Chrome обусловлено их ролью в продвижении Google Search в качестве поисковой системы по умолчанию. Разделение может привести к выделению этих подразделений в самостоятельные организации, что потенциально может повлиять на подразделение Google Platforms & Devices, которое также контролирует аппаратное обеспечение, например смартфоны Pixel.

Среди других рассматриваемых мер — требование к Google передать свои данные конкурентам, таким как Microsoft Bing или DuckDuckGo, или лицензировать их, или ввести более строгие требования к совместимости, или запретить эксклюзивные контракты, в соответствии с которыми Google Search будет использоваться по умолчанию на устройствах и в браузерах.