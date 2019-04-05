Минздрав готовит закон о наказании за призывы к отказу от прививок

Министерство здравоохранения России готовит пакет законопроектов, которые введут запрет на публичные призывы к отказу от прививок и ответственность за распространение и публикацию таких обращений. Об этом рассказала первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

По её словам, через интернет, СМИ и разнообразные религиозные секты сейчас распространяется много зачастую необъективной информации о вакцинах и вакцинации, что подрывает доверие граждан к вакцинации.

Яковлева отметила, что за нарушение запрета будет предусмотрена административная ответственность в рамках поправок КоАП. Наказание будет накладываться за распространение «в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации».