Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

По его словам, в России нет дефицита лекарств от гриппа. Также он призвал оградить от болезней детей.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — подчеркнул министр.