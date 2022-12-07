Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

19:36, 07 декабря 2022
1 мин.
Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИМаски посоветовал носить глава Минздрава
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Фото: Cbc.ca
По его словам, в России нет дефицита лекарств от гриппа. Также он призвал оградить от болезней детей.
«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — подчеркнул министр.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: