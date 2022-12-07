Наука и технологии
19:36, 07 декабря 2022
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Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Маски посоветовал носить глава Минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Cbc.ca

По его словам, в России нет дефицита лекарств от гриппа. Также он призвал оградить от болезней детей.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск... Поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — подчеркнул министр.

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