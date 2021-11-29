Минздрав рассказал, как лечить постковидное выпадение волос

Сообщается, что специалисты создали первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19. Патологическое выпадение волос, или алопеция, встречается почти у 40% переболевших. По словам Потекаева, такое состояние возникает через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления.

Причин алопеции может быть несколько. На рост волос может влиять высокий уровень интоксикации, вокруг волосяного фолликула может появляться воспаление, также могут воспаляться стенки сосудов.

Что касается лечения алопеции после COVID-19, то оно такое же, как при обычном выпадении волос. Есть и препараты, улучшающие питание волосяного фолликула за счёт локального расширения сосудов, и средства, содержащие факторы роста волосяного фолликула, и плазмотерапия». В любом случае нужно обратиться сначала к врачу.