Минздрав России озвучил ранние признаки рака легких

Повышенная температура, кровяные выделения и боли в теле — все три признака являются веским поводом пойти в больницу и пройти полноценное обследование, передает слова врача радиостанция “Говорит Москва”. При этом Каприн отдельно отметил, что в случае, если человек обратиться за помощью медицинского работника как можно раньше, у него заметно повысится вероятность удачного исхода.