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Минздрав России озвучил ранние признаки рака легких
А также посоветовал самостоятельно проверяться на онкологию
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн озвучил ранние признаки рака легких. В случае, если человек заметит их у себя, ему необходимо срочно обратиться к специалисту.
Повышенная температура, кровяные выделения и боли в теле — все три признака являются веским поводом пойти в больницу и пройти полноценное обследование, передает слова врача радиостанция “Говорит Москва”. При этом Каприн отдельно отметил, что в случае, если человек обратиться за помощью медицинского работника как можно раньше, у него заметно повысится вероятность удачного исхода.
Головокружение и головные боли, потеря сознания, это говорит о запущенном заболевании. Любой болевой синдром в нашем теле тоже имеет значение.
Также эксперт посоветовал самостоятельно проверяться на наличие онкологических заболеваний, так как часто их сложно отследить.