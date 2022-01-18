Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19Ничего необычного
Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19
К бессрочным противопоказаниям отнесли сильную чувствительность к компонентам препаратов, аллергические реакции в анамнезе, а также тяжкие поствакцинальные осложнения.
При этом временными противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются острые инфекционные и вирусные заболевания.
При злокачественных новообразованиях противопоказано использование препаратов «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».
А «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.
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