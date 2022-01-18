Наука и технологии
Сегодня в 00:09
1 мин.

Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Ничего необычного
Глава Министерства здравоохранения России, Михаил Мурашко, подписал приказ, в котором перечислены противопоказания к вакцинации против COVID-19.
Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19

Михаил Мурашко
Глава Министерства здравоохранения России

К бессрочным противопоказаниям отнесли сильную чувствительность к компонентам препаратов, аллергические реакции в анамнезе, а также тяжкие поствакцинальные осложнения.

При этом временными противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

При злокачественных новообразованиях противопоказано использование препаратов «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

А «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА новости
Новости партнеров
Новости партнеров