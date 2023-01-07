Мир может потерять две трети ледников к 2100 году: насколько это плохо

В частности, ученые обнаружили, что в будущем (при таком же использовании ископаемого топлива) более 40% ледниковой массы исчезнет в течение столетия, при этом может исчезнуть более 80% ледников по количеству.

Даже в наилучшем сценарии с низким уровнем выбросов от использования ископаемого топлива, при котором рост средней глобальной температуры ограничивается +1,5° C по сравнению с доиндустриальным уровнем, более 25% ледниковой массы находится под угрозой, и почти 50% ледников по количеству.

Большинство из этих исчезнувших ледников являются небольшими (менее одного км2) по ледниковым стандартам, но их потеря может негативно повлиять на местную гидрологию, туризм, опасность при перемещении ледников и “культурные ценности”.