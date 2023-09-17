Мир оказался близок к новому «технологическому бунту»

Мерчант утверждает, что в нашем подходе к инновациям, организации экономики и интеграции технологий мало что принципиально изменилось. Постоянно возникающий конфликт между работодателями, владеющими технологиями, и работниками, адаптирующимися к ним, коренится в недемократическом процессе технологического развития. Предприниматели и корпорации, руководствуясь соображениями прибыли, диктуют условия внедрения технологий, зачастую не учитывая более широкие общественные последствия.

В качестве примера можно привести развитие генеративного искусственного интеллекта, когда технологии нарушают даже творческую сферу. Продолжающаяся забастовка сценаристов в Голливуде иллюстрирует стремление к автоматизации творческого труда и противодействие со стороны работников, желающих участвовать в этом процессе.

Влияние разрушительных технологий выходит за рамки гиг-культуры, затрагивая различные отрасли и сообщества.