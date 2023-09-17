Мир оказался близок к новому «технологическому бунту»«Восстание луддитов 2.0»
По мере того как мы наблюдаем стремительный технический прогресс и автоматизацию, возникает интригующая параллель с историческим восстанием луддитов 1811 года. Технологический обозреватель газеты Los Angeles Times Брайан Мерчант рассматривает эту тему в своей готовящейся к изданию книге Blood in the Machine. Он подчеркивает поразительное сходство между проблемами, с которыми сталкивались рабочие тогда, и теми, с которыми сталкивается современная рабочая сила.
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Мерчант утверждает, что в нашем подходе к инновациям, организации экономики и интеграции технологий мало что принципиально изменилось. Постоянно возникающий конфликт между работодателями, владеющими технологиями, и работниками, адаптирующимися к ним, коренится в недемократическом процессе технологического развития. Предприниматели и корпорации, руководствуясь соображениями прибыли, диктуют условия внедрения технологий, зачастую не учитывая более широкие общественные последствия.
В качестве примера можно привести развитие генеративного искусственного интеллекта, когда технологии нарушают даже творческую сферу. Продолжающаяся забастовка сценаристов в Голливуде иллюстрирует стремление к автоматизации творческого труда и противодействие со стороны работников, желающих участвовать в этом процессе.
Влияние разрушительных технологий выходит за рамки гиг-культуры, затрагивая различные отрасли и сообщества.