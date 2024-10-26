Мир оказался не готов принять мощные электробайки: две компании обанкротились

Energica, известная своими мощными аккумуляторами и сотрудничеством с MotoE World Cup, столкнулась с трудностями, несмотря на недавний рост доходов и поглощение компанией Ideanomics. В то же время, FUELL, основанная ветераном индустрии Эриком Бьюэллом, столкнулась с критикой после задержек с доставкой электробайков Flluid, финансируемых краудфандингом.

Т.н. «высокопроизводительные электромотоциклы» часто сталкиваются с трудностями, такими как высокая стоимость, ограниченная дальность хода и недостаточная инфраструктура зарядных станций. Например, модель Energica Ego+ с мощной батареей на 21,5 кВт·ч обеспечивает лишь 209 км хода на одном заряде, правда, на высокой скорости.

Пока рынок низкомощных электромотоциклов успешно развивается в таких регионах, как Китай и Индия, премиальные электромотоциклы останутся нишевым продуктом. По крайней мере, пока.