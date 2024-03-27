Мировой турнир по покеру переведет искусственный интеллект

Традиционно перевод контента WPT — 184 эпизодов общей продолжительностью около 140 часов — на португальский язык требовал длительного времени, что приводило к задержкам до шести месяцев. Сотрудничество с Papercup обещает сократить эти сроки вдвое.

«Качество дубляжа Papercup не имеет себе равных», — говорит Марк Дион, директор по дистрибуции и рекламным продажам WPT. «Их голоса, созданные искусственным интеллектом, и профессиональные переводчики гарантируют, что контент найдет отклик у наших зрителей».

Papercup использует комбинацию машинного обучения и человеческого опыта. Голоса, созданные искусственным интеллектом, обучаются на реальных актерах, стремясь передать естественные оттенки и «теплоту» человеческой речи. Затем эксперты-переводчики дорабатывают сценарий, чтобы переведенный контент точно передавал смысл и тон оригинала.

Финансовые детали партнерства не разглашаются.