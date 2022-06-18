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Миру показали новое поколение легендарного танка "Abrams"

Правда, информации о нем не так много
Компания General Dynamics Land Systems (GLDS) ограничена представила новое поколение основного танка армии США “Abrams”, первоначальный вариант которого поступил на вооружение в 1981 году, пишет издание The Drive.
Миру показали новое поколение легендарного танка "Abrams"

Кроме различных слоганов, таких как "Следующее поколение доминирования", нет практически никаких подробностей о том, что именно подразумевает новая конфигурация "Абрамса". Другие отдельные рекламные материалы GLDS показывают, что эта конструкция почти наверняка не связана с модернизированным вариантом M1A2 SEPv4, который сейчас разрабатывается для армии США.

Миру показали новое поколение легендарного танка "Abrams"

Судя по различным рекламным материалам, у "Abrams" нового поколения, по крайней мере, несколько изменена общая внешняя форма корпуса и башни. Неясно, может ли это отражать изменения в составе экипажа. Все существующие варианты “Abrams” имеют экипаж из четырех человек.

Возможно, танк следующего поколения “Abrams” будет оснащен дистанционной оружейной установкой Kongsberg Protector RS6, вооруженной вариантом 30-мм автоматической пушки M230, установленной на верхней части башни. Легкий вариант этой пушки M230LF, получивший в армии США обозначение XM914, в настоящее время состоит на вооружении американской армии в качестве компонента различных автомобильных систем ПВО малой дальности, включая несколько типов, ориентированных в первую очередь на защиту от растущей угрозы, исходящей от небольших беспилотников.

Армия США в прошлом также рассматривала возможность замены 120-мм основного орудия на более крупную пушку, в том числе 140-мм.

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