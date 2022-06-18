Миру показали новое поколение легендарного танка "Abrams"

Судя по различным рекламным материалам, у "Abrams" нового поколения, по крайней мере, несколько изменена общая внешняя форма корпуса и башни. Неясно, может ли это отражать изменения в составе экипажа. Все существующие варианты “Abrams” имеют экипаж из четырех человек.

Возможно, танк следующего поколения “Abrams” будет оснащен дистанционной оружейной установкой Kongsberg Protector RS6, вооруженной вариантом 30-мм автоматической пушки M230, установленной на верхней части башни. Легкий вариант этой пушки M230LF, получивший в армии США обозначение XM914, в настоящее время состоит на вооружении американской армии в качестве компонента различных автомобильных систем ПВО малой дальности, включая несколько типов, ориентированных в первую очередь на защиту от растущей угрозы, исходящей от небольших беспилотников.

Армия США в прошлом также рассматривала возможность замены 120-мм основного орудия на более крупную пушку, в том числе 140-мм.