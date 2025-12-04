Мишустин рассказал о масштабной программе восстановления лесов

Мишустин рассказал о масштабной программе восстановления лесовВ России реализуется масштабная программа восстановления лесов
Руководитель Рослесхоза подчеркнул, что работа ведется комплексно: сбор семян, выращивание деревьев в питомниках, подготовка почвы и только потом посадка деревьев.
За время реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
-
Восстановлены леса на площади 1,3 млн га, что на 308 тыс. га больше, чем вырублено или погибло.
-
Проведен уход за насаждениями на 826 га, собрано 143 тонны семян лесных растений.
-
В малолесных регионах начали создавать леса там, где их раньше не было.
-
Закупается отечественная лесопожарная техника, ведется генетическая база лесов России, совершенствуется лесоустройство.
Мишустин отметил важность доступности лесов для людей. По его словам, парки и зеленые зоны должны создаваться с использованием экологически чистых материалов и саженцев.