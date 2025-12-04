Мишустин рассказал о масштабной программе восстановления лесов

Руководитель Рослесхоза подчеркнул, что работа ведется комплексно: сбор семян, выращивание деревьев в питомниках, подготовка почвы и только потом посадка деревьев.

За время реализации проекта были достигнуты следующие результаты:

Восстановлены леса на площади 1,3 млн га, что на 308 тыс. га больше, чем вырублено или погибло.

Проведен уход за насаждениями на 826 га, собрано 143 тонны семян лесных растений.

В малолесных регионах начали создавать леса там, где их раньше не было.

Закупается отечественная лесопожарная техника, ведется генетическая база лесов России, совершенствуется лесоустройство.

Мишустин отметил важность доступности лесов для людей. По его словам, парки и зеленые зоны должны создаваться с использованием экологически чистых материалов и саженцев.