Опубликовано 04 декабря 2025, 18:40
1 мин.

Мишустин рассказал о масштабной программе восстановления лесов

В России реализуется масштабная программа восстановления лесов
В России продолжается федеральная программа по сохранению и восстановлению лесов. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, важно поддерживать положительную динамику.
Руководитель Рослесхоза подчеркнул, что работа ведется комплексно: сбор семян, выращивание деревьев в питомниках, подготовка почвы и только потом посадка деревьев.

За время реализации проекта были достигнуты следующие результаты:

  • Восстановлены леса на площади 1,3 млн га, что на 308 тыс. га больше, чем вырублено или погибло.

  • Проведен уход за насаждениями на 826 га, собрано 143 тонны семян лесных растений.

  • В малолесных регионах начали создавать леса там, где их раньше не было.

  • Закупается отечественная лесопожарная техника, ведется генетическая база лесов России, совершенствуется лесоустройство.

Мишустин отметил важность доступности лесов для людей. По его словам, парки и зеленые зоны должны создаваться с использованием экологически чистых материалов и саженцев.