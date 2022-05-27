Мишустин заявил о возвращении в Россию 85% уехавших айтишников. Их якобы вычислили по SIM-картам

«Скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр считает, что подействовали решения по поддержке IT-отрасли. Они, как утверждается, были приняты «мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать».

17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что около 80% владельцев SIM-карт, уехавших из РФ после 24 февраля, вернулись назад. Из них, по словам чиновника, айтишники были большинством. Уточнил ли эти данные Мишустин или просто озвучил предположения, неясно.