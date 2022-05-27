Мишустин заявил о возвращении в Россию 85% уехавших айтишников. Их якобы вычислили по SIM-картам

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Мишустин заявил о возвращении в Россию 85% уехавших айтишников. Их якобы вычислили по SIM-картамIT-специалисты уехали после того, как РФ начала военные действия на Украине
Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России» заявил, что большая часть айтишников, покинувших страну после 24 февраля, якобы уже вернулась.
«Скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер-министр считает, что подействовали решения по поддержке IT-отрасли. Они, как утверждается, были приняты «мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать».
17 мая глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что около 80% владельцев SIM-карт, уехавших из РФ после 24 февраля, вернулись назад. Из них, по словам чиновника, айтишники были большинством. Уточнил ли эти данные Мишустин или просто озвучил предположения, неясно.