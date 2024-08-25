Миссия NASA DART изменила форму и орбиту астероида

В результате удара Диморф из первоначальной продолговатой формы превратился в более вытянутую, пролонгированную, получив большой кратер и нарушив гравитационную связь со своим «родительским» астероидом.

Исследование, проведенное под руководством профессора Дерека Ричардсона из Университета Мэриленда, показывает, что в результате столкновения Диморф может прийти в хаотическое «кувыркающееся» движение, пытаясь восстановить гравитационное равновесие.

Эти выводы имеют важное значение для будущих исследований астероидов и стратегий планетарной обороны, сообщают ученые.