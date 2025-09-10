Миссия NASA к спутнику Сатурна Титану стала дороже, и её отложили

Основные трудности возникли из-за пандемии, перебоев в поставках и нехватки средств: Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса несколько раз была вынуждена полностью пересматривать план миссии. Сейчас финансирование стабилизировалось, и проект «уверенно движется к запуску».

Dragonfly — это уникальный космический дрон, которому предстоит сесть на крупнейшую луну Сатурна, Титан, и исследовать её поверхность. Спуск будет особенно сложным: аппарат проведёт 90 минут в плотной атмосфере спутника, прежде чем коснётся земли. В дальнейшем он сможет совершать перелёты на несколько километров, подзаряжаясь от радиоизотопного генератора.

Титан интересен учёным тем, что у него плотная атмосфера и подповерхностный слой водяного льда. В районах метеоритных кратеров когда-то могла существовать жидкая вода, а значит — условия, похожие на раннюю Землю.

Главная цель миссии — поиск химических «кирпичиков жизни» и изучение процессов, которые могли привести к её зарождению. Если всё пойдёт по плану, Dragonfly достигнет Титана в 2034 году.