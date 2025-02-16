Миссия PRIME-1 займется бурением Луны: что известно

Опубликовано 16 февраля 2025, 11:151 мин.
Миссия PRIME-1 займется бурением Луны: что известноИсследует ресурсы Луны для будущих космических путешествий
Миссия PRIME-1 займется бурением Луны. Миссия NASA PRIME-1, стартующая в феврале 2025 года, займется бурением поверхности Луны в поисках скрытых ресурсов, которые могут послужить основой для будущих космических полетов. Миссия, являющаяся частью инициативы NASA «Коммерческие услуги по доставке полезной лунной нагрузки» (CLPS), совершит посадку вблизи южного полюса Луны с помощью посадочного аппарата Athena компании Intuitive Machines.
Основная цель миссии — изучить почву Луны и запертые газы, чтобы определить, можно ли добыть такие важные ресурсы, как вода, для долгосрочного обитания на Луне. PRIME-1 будет использовать два ключевых инструмента:
TRIDENT Drill — разработанный Honeybee Robotics, этот бур будет копать на глубине до 1 метра, собирая образцы для изучения недр Луны.
Масс-спектрометр MSOLO — созданный INFICON и NASA, этот инструмент будет анализировать газы, выделяемые из почвы, помогая ученым понять состав Луны.
Эти данные будут иметь решающее значение для «устойчивого» освоения Луны, поддержки программы NASA «Артемида» и будущих лунных колоний.