Миссия PRIME-1 займется бурением Луны: что известно

Основная цель миссии — изучить почву Луны и запертые газы, чтобы определить, можно ли добыть такие важные ресурсы, как вода, для долгосрочного обитания на Луне. PRIME-1 будет использовать два ключевых инструмента:

TRIDENT Drill — разработанный Honeybee Robotics, этот бур будет копать на глубине до 1 метра, собирая образцы для изучения недр Луны.

Масс-спектрометр MSOLO — созданный INFICON и NASA, этот инструмент будет анализировать газы, выделяемые из почвы, помогая ученым понять состав Луны.

Эти данные будут иметь решающее значение для «устойчивого» освоения Луны, поддержки программы NASA «Артемида» и будущих лунных колоний.