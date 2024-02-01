Mistral подтвердил утечку ChatGPT от мира открытого исходного кода

Опубликовано 01 февраля 2024, 20:13
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Mistral подтвердил утечку ChatGPT от мира открытого исходного кодаНо это старая модель
Сообщество ИИ с открытым исходным кодом гудит по поводу недавней утечки новой большой языковой модели (LLM) под названием «miqu-1−70b». Она была опубликована на платформе HuggingFace 28 января и быстро привлекла к себе внимание благодаря своей производительности, приближающейся в некоторых бенчмарках к уровню OpenAI GPT-4. Теперь ее авторы подтвердили утечку.
Mistral, хорошо финансируемая компания, занимающаяся разработкой ИИ с открытым исходным кодом, подтвердила, что утечка произошла по вине слишком увлеченного сотрудника, который поделился версией старой модели. С тех пор компания переобучила модель с нуля и добилась значительного прогресса.
«С тех пор мы добились значительного прогресса — следите за новостями!» написал на сайте X (бывший Twitter) соучредитель и генеральный директор Mistral Артур Менш.
Утечка miqu-1−70b подчеркивает растущий ажиотаж вокруг LLM и потенциал этих моделей для прорыва в широком спектре приложений. Это также напоминание о важности ответственного подхода к разработке ИИ и необходимости обеспечения того, чтобы эти модели использовались во благо, отмечают эксперты.