Mistral подтвердил утечку ChatGPT от мира открытого исходного кода

Mistral, хорошо финансируемая компания, занимающаяся разработкой ИИ с открытым исходным кодом, подтвердила, что утечка произошла по вине слишком увлеченного сотрудника, который поделился версией старой модели. С тех пор компания переобучила модель с нуля и добилась значительного прогресса.

«С тех пор мы добились значительного прогресса — следите за новостями!» написал на сайте X (бывший Twitter) соучредитель и генеральный директор Mistral Артур Менш.

Утечка miqu-1−70b подчеркивает растущий ажиотаж вокруг LLM и потенциал этих моделей для прорыва в широком спектре приложений. Это также напоминание о важности ответственного подхода к разработке ИИ и необходимости обеспечения того, чтобы эти модели использовались во благо, отмечают эксперты.