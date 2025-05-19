MIT отказался от исследования о влиянии ИИ на научные открытия

Опубликовано 19 мая 2025, 18:451 мин.
MIT отказался от исследования о влиянии ИИ на научные открытияЧто случилось
Массачусетский технологический институт (MIT) отозвал исследование о влиянии ИИ на работу учёных, ранее вызвавшее широкий интерес. В нём утверждалось, что ИИ помогает учёным делать больше открытий, хотя сами исследователи при этом чувствовали себя менее удовлетворёнными своей работой.
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Работа была высоко оценена и даже называлась прорывной, однако позже появились сомнения в достоверности данных. Один из специалистов поставил под вопрос, насколько сильно ИИ действительно повлиял на результат. После внутренней проверки MIT заявил, что не может доверять данным и выводам статьи.
Имя автора не раскрывается, но известно, что он больше не связан с университетом. MIT потребовал удалить статью с научного ресурса arXiv и отозвал её из научного журнала, куда она была подана.
Экономист MIT Дэвид Аутор назвал ситуацию «не просто неловкой, а болезненной».