MIT отказался от исследования о влиянии ИИ на научные открытия

Работа была высоко оценена и даже называлась прорывной, однако позже появились сомнения в достоверности данных. Один из специалистов поставил под вопрос, насколько сильно ИИ действительно повлиял на результат. После внутренней проверки MIT заявил, что не может доверять данным и выводам статьи.

Имя автора не раскрывается, но известно, что он больше не связан с университетом. MIT потребовал удалить статью с научного ресурса arXiv и отозвал её из научного журнала, куда она была подана.

Экономист MIT Дэвид Аутор назвал ситуацию «не просто неловкой, а болезненной».