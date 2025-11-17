Наука и технологии
MIT представит носимую «электронную кожу» на CES 2026

Skinsight
Исследователи из MIT совместно с южнокорейской косметической компанией Amorepacific разработали носимое устройство под названием Skinsight. Оно сможет давать персональные рекомендации по уходу за кожей. Официальный дебют продукта ожидается на выставке CES 2026.
Skinsight представляет собой тонкую сенсорную наклейку, которую можно использовать вместе с мобильным приложением. Наклейка измеряет показатели, влияющие на старение кожи: упругость, воздействие ультрафиолетовых лучей, температуру и влажность.

Приложение с ИИ анализирует собранные данные и оценивает, как различные факторы влияют на состояние кожи. На основе этих расчетов пользователю предлагаются индивидуальные рекомендации по уходу. Наклейка разработана так, чтобы быть воздухопроницаемой и устойчивой к поту.

Пока Amorepacific не объявила точную дату выхода Skinsight на рынок и стоимость устройства.

