MIT представит носимую «электронную кожу» на CES 2026

Опубликовано 17 ноября 2025, 12:001 мин.
MIT представит носимую «электронную кожу» на CES 2026Skinsight
Исследователи из MIT совместно с южнокорейской косметической компанией Amorepacific разработали носимое устройство под названием Skinsight. Оно сможет давать персональные рекомендации по уходу за кожей. Официальный дебют продукта ожидается на выставке CES 2026.
© Ferra.ru
Skinsight представляет собой тонкую сенсорную наклейку, которую можно использовать вместе с мобильным приложением. Наклейка измеряет показатели, влияющие на старение кожи: упругость, воздействие ультрафиолетовых лучей, температуру и влажность.
Приложение с ИИ анализирует собранные данные и оценивает, как различные факторы влияют на состояние кожи. На основе этих расчетов пользователю предлагаются индивидуальные рекомендации по уходу. Наклейка разработана так, чтобы быть воздухопроницаемой и устойчивой к поту.
Пока Amorepacific не объявила точную дату выхода Skinsight на рынок и стоимость устройства.