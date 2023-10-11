MIT захотела заменить второго пилота искусственным интеллектом

В отличие от традиционных систем искусственного интеллекта, которые часто выступают в качестве резерва, Air Guardian следит как за самолетом, так и за пилотом. Он отслеживает движения глаз пилота и его внимание, что позволяет понять, на чем сосредоточен пилот. Используя сложные алгоритмы, ИИ может динамически адаптироваться и взаимодействовать с пилотом в режиме реального времени.

В ходе недавних полевых испытаний пилот и Air Guardian принимали решения на основе идентичных изображений, что привело к снижению уровня риска и повышению успешности навигации. Такой человеко-ориентированный подход призван дополнить, а не заменить человеческие суждения, делая акцент на повышении безопасности и взаимодействии человека и ИИ в авиации.