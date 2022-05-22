Mitsubishi научилась 3D-печати в условиях вакуума

В новой технологии используется недавно разработанная жидкая смола, которая была специально создана для стабильности в вакууме. Эта смола позволяет изготавливать структуры в космосе с помощью маломощного процесса, использующего ультрафиолетовые лучи Солнца для фотополимеризации. Технология позволяет решить проблему оснащения небольших недорогих космических аппаратов большими конструкциями.

Ожидается, что производство на орбите на основе смол позволит сделать конструкции космических аппаратов тоньше и легче, чем обычные конструкции, которые должны выдерживать нагрузки при запуске и выводе на орбиту, что позволит снизить общий вес спутника и стоимость запуска.