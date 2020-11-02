Mitsubishi построит истребитель пятого поколения для Японии

Министерству обороны Японии также нужно до конца года выбрать зарубежную компанию, которая будет партнёром для генерального подрядчика.

По контракту, до марта 2021 года компании должны будут начать проектирование двигателя и планера истребителя. Производство первого прототипа должно стартовать к 2024 году. Лётные испытания запланированы на 2028 год. При создании самолёта акцент будут делать на малозаметности, как и во всех истребителях пятого поколения. Также Япония хочет сделать самолёт недорогим в эксплуатации и пригодным для будущих модернизаций.

«Популярная механика» пишет, что сумма контракта с Mitsubishi Heavy Industries составляет $40 млрд.