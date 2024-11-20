Mk-II Aurora стал первым слетавшим гражданским сверхзвуковым самолетом с 2003 г.

Этот беспилотный экспериментальный самолет с размахом крыльев 4 м установил несколько рекордов: стал первым сверхзвуковым самолетом, спроектированным и построенным в Новой Зеландии, достиг самой высокой зафиксированной высоты в регионе и продемонстрировал самый быстрый подъем до 20 км за 118,6 секунд, обойдя рекорд модифицированного F-15 1970-х годов.

Спустя шесть часов Mk-II Aurora совершил второй полет. В будущем планируется достижение скорости Маха 3,5 на высоте 100 км.