Опубликовано 20 ноября 2024, 13:301 мин.
Mk-II Aurora стал первым слетавшим гражданским сверхзвуковым самолетом с 2003 г.После Конкорда
Знаковое событие в авиации: самолет Mk-II Aurora с двигателем от компании Dawn Aerospace стал первым гражданским сверхзвуковым самолетом, совершившим полет после выхода на «пенсию» Конкорда в 2003 году. 12 ноября 2024 года судно достигло скорости Маха 1,1 над аэродромом Глентаннер в Новой Зеландии, поднявшись на высоту 25 км.
© Dawn Aerospace
Этот беспилотный экспериментальный самолет с размахом крыльев 4 м установил несколько рекордов: стал первым сверхзвуковым самолетом, спроектированным и построенным в Новой Зеландии, достиг самой высокой зафиксированной высоты в регионе и продемонстрировал самый быстрый подъем до 20 км за 118,6 секунд, обойдя рекорд модифицированного F-15 1970-х годов.
Спустя шесть часов Mk-II Aurora совершил второй полет. В будущем планируется достижение скорости Маха 3,5 на высоте 100 км.