МКС подключат к российской спутниковой системе навигации

Наука и технологии
Сегодня в 13:40
МКС подключат к российской спутниковой системе навигацииДля облегчения стыковки кораблей
Стало известно, что российский сегмент Международной космической станции (МКС) оснастят навигационной аппаратурой ГЛОНАСС. Это нужно, чтобы облегчить стыковку космических кораблей.
Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научный журнал Ракетно-космической корпорации «Энергия».
Сейчас на российском сегменте станции установлено устройство АСН-М, которое не принимает сигналы ГЛОНАСС — только GPS. Однако на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» стоит оборудование спутниковой навигации АСН-К, работающее по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS.
Сейчас для станции уже ведётся разработка новой аппаратуры АСН-КМ. Её внедрение должно снизить погрешности определения положения МКС. Это позволит космическим кораблям подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже потом включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке.