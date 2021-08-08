МКС подключат к российской спутниковой системе навигации

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на научный журнал Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Сейчас на российском сегменте станции установлено устройство АСН-М, которое не принимает сигналы ГЛОНАСС — только GPS. Однако на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» стоит оборудование спутниковой навигации АСН-К, работающее по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS.

Сейчас для станции уже ведётся разработка новой аппаратуры АСН-КМ. Её внедрение должно снизить погрешности определения положения МКС. Это позволит космическим кораблям подходить к станции на расстояние 10-20 метров и уже потом включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке.