МКС поймала радиостанцию аргентинского такси во время трансляции выхода в открытый космос

Голос таксиста с аргентинским акцентом помешал прямой трансляции NASA, когда МКС несколько раз проходила над Аргентиной. Водитель узнавал, правильно ли он понял адрес. Помехи длились всего три секунды, но этот инцидент стал сенсацией в Аргентине.

Упомянутый адрес может быть Бернардо де Иригойен или Иполито Иригойен, многие проспекты, бульвары и улицы носят эти имена по всей Аргентине. Место происшествия указывает на то, что оно, скорее всего, произошло в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине.

Космическое агентство никак не прокомментировало этот инцидент.