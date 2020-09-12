Наука и технологии
Сегодня 15:11
МКС предупредили об угрозе столкновения с американским спутником
Последний уже превратился в космический мусор
Роскосмос предупредил Международную космическую станцию (МКС) об угрозе столкновения с неработающим американским спутником BRICSat-2. Последний вывели на орбиту в 2019 году на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX.
Чтобы избежать столкновения с BRICSat-2, орбиту МКС скорректируют. Сближение станции с космическим мусором должно произойти 14 сентября в 02:23 по московскому времени. Манёвр уклонения МКС может совершить в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что оператором BRICSat-2 был Военно-морской флот (ВМФ) США. Аппарат был экспериментальным радиоспутником.
РБК также пишет, что в июле центр управления полётами проводил внеплановую коррекцию орбиты МКС для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором.