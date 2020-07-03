МКС спасли от столкновения с космическим мусором

Коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», пишет ТАСС. Сообщается, что силовые установки проработали около 100 секунд. Этого хватило, чтобы высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров, по предварительным данным.

Стоит отметить, что учёные в последнее время много говорят о проблеме космического мусора. Так называют детали и вышедшие из строя космические аппараты, оставшиеся на орбите Земли. По данным RS Components, вокруг планеты насчитывается примерно 30 тысяч единиц космического мусора. И половина от этого количества принадлежит России, как одной из самых активных в космосе стран.