Наука и технологии
Сегодня 20:12
МКС спасли от столкновения с космическим мусором
Внепланово скорректировали орбиту
Международную космическую станцию (МКС) сегодня спасли от столкновения с космическим мусором — Центр управления полетами ЦНИИмаш провёл внеплановую коррекцию орбиты.
Коррекцию провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», пишет ТАСС. Сообщается, что силовые установки проработали около 100 секунд. Этого хватило, чтобы высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров, по предварительным данным.
Стоит отметить, что учёные в последнее время много говорят о проблеме космического мусора. Так называют детали и вышедшие из строя космические аппараты, оставшиеся на орбите Земли. По данным RS Components, вокруг планеты насчитывается примерно 30 тысяч единиц космического мусора. И половина от этого количества принадлежит России, как одной из самых активных в космосе стран.