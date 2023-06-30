Младенцы больше разговаривают вокруг рукотворных предметов, чем естественных

Исследователи наблюдали за детьми в возрасте от 4 до 18 месяцев в Замбии и обнаружили, что они издавали значительно больше протофонов при взаимодействии с искусственными объектами, такими как игрушки и предметы домашнего обихода, по сравнению с естественными объектами, такими как палки или камни.

Младенцы также проявляли больший интерес к предметам домашнего обихода, когда им предоставлялся выбор между ними и природными объектами.

Исследование предполагает, что особенности предметов влияют на то, как дети общаются, причем искусственные предметы могут способствовать развитию языковых навыков более эффективно, чем натуральные. Полученные результаты подтверждают идею о том, что использование инструментов в социальном взаимодействии могло сыграть определенную роль в возникновении человеческого языка.