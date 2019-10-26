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Младенцы оказались способны к счёту ещё до изучения ими чисел

Дети не так глупы, как кажутся
Учёные из Университета Джона Хопкинса в США выяснили, что дети в возрасте чуть старше года, ещё не изучавшие арифметику, уже могут воспринимать подсчёт. То есть младенцы способны строить ожидания относительно количества предметов на основе услышанных ими цифр.

Исследователи напомнили, что до четырёх лет дети как правило не понимают, что значат слова «один», «два», «три» и так далее. Чтобы понять, как дети воспринимают подсчёт до этого возраста, учёные решили провести эксперимент.

Они взяли 16 младенцев в возрасте от 13 до 20 месяцев. Детям показывали игрушки, прежде чем спрятать их в коробки. Иногда исследователи подсчитывали предметы, а иногда говорили просто «это» по отношению к каждому объекту. Затем учёные доставали из коробки игрушки в произвольном количестве. Оказалось, что подсчёт влияет на ожидания детей относительно того, сколько предметов в итоге достанет исследователь из ящика. Если, например, учёный сосчитал сначала пять объектов, а потом достал из ящика три, у младенца на лице отражалось недоумение.

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