Младенцы оказались способны к счёту ещё до изучения ими чисел

Исследователи напомнили, что до четырёх лет дети как правило не понимают, что значат слова «один», «два», «три» и так далее. Чтобы понять, как дети воспринимают подсчёт до этого возраста, учёные решили провести эксперимент.

Они взяли 16 младенцев в возрасте от 13 до 20 месяцев. Детям показывали игрушки, прежде чем спрятать их в коробки. Иногда исследователи подсчитывали предметы, а иногда говорили просто «это» по отношению к каждому объекту. Затем учёные доставали из коробки игрушки в произвольном количестве. Оказалось, что подсчёт влияет на ожидания детей относительно того, сколько предметов в итоге достанет исследователь из ящика. Если, например, учёный сосчитал сначала пять объектов, а потом достал из ящика три, у младенца на лице отражалось недоумение.