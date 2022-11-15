Мне только посмотреть: 73% покупателей заказывают товары в интернете после ухода из магазина

Согласно опросу, в преддверии праздничного сезона потребители всё чаще выбирают гибридный процесс совершения покупок. То есть они ходят и по магазинам, и заказывают товары в интернете. 73% опрошенных признались, что сначала посещают магазин, а затем совершают окончательную покупку на своих мобильных телефонах, часто изнутри самого магазина.

92% покупателей рассказали, что сначала отправят сообщение чат-боту, чтобы проверить, есть ли товар в наличии, прежде чем отправиться в магазин. Более половины (54%) респондентов привыкли отправлять сообщение продавцу в соцсетях, полагая, что так получат более быстрый ответ, чем в магазине, по электронной почте или позвонив.