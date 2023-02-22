"Многие останутся без работы": написанные нейросетью ChatGPT романы уже продаются в Сети

"Я могу представить, как люди делают из этого целую карьеру", - сказал автор книги. Он использовал ChatGPT, введя ему примерно такой запрос "напишите историю о том, как отец учит своего сына финансовой грамотности". С января на своей книге он уже успел заработать около 100 долларов.

Вообще из-за возможностей языка ChatGPT и того, что многие авторы не сообщают, что использовали его, практически невозможно получить полную информацию о том, сколько электронных книг может быть написано ИИ.

"Это то, о чем нам действительно стоит беспокоиться: эти книги заполонят рынок, и многие авторы останутся без работы", - сказала Мэри Расенбергер, исполнительный директор писательской гильдии. "Должна быть прозрачность со стороны авторов и платформ в отношении того, как создаются эти книги, иначе в итоге мы получим множество низкокачественных книг".