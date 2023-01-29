Много ли психопатов среди приговорённых к смертной казни убийц

20:37, 29 января 2023
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Много ли психопатов среди приговорённых к смертной казни убийцИсследование показало
Исследователи изучили психологические профили людей, осуждённых за убийство в Калифорнии и приговорённых к смертной казни. Оказалось, что не все из них психопаты.
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Психопаты характеризуются сниженной способностью к сопереживанию, лживостью, эгоцентричностью и т.д. Считается, что криминальные психопаты более склонны к садизму и рецидивизму, чем другие преступники.
Авторы нового исследования изучили данные из системы отслеживания камер преступников, приговорённых к смертной казни. В выборку вошли 636 человек, осуждённых за тяжкие убийства. В основном там были мужчины (97,3%).
Учёные обнаружили удивительный уровень неоднородности. Лишь треть преступников соответствовала диагностическому порогу клинической психопатии.