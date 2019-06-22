Ferra

Многоквартирный дом решили отапливать пивом

Пока только в Австрии
Энергетическая компания Нижней Австрии EVN и Пивоваренный союз Австрии Brau Union объявили о запуске проекта по созданию «пивной» системы отопления для многоквартирного жилого дома.

Дом сейчас строится в городе Швехат, Австрия. Он рассчитан на 900 квартир. Дому повезло поучаствовать в инновационном проекте потому, что его строительство идёт на территории старого пивоваренного завода. Рядом, в ста метрах, расположена действующая пивоварня, которая и будет поставлять топливо.

По большому счёту, для отопления с самим пивом манипуляций совершать не будут. Отопительная система дома рассчитана на том, чтобы использовать тепло, которое выделяется при работе пивзавода, во время процесса приготовления напитка. Таким образом, проект будет и полезным, и экологичным.

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