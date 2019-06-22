Многоквартирный дом решили отапливать пивом

Дом сейчас строится в городе Швехат, Австрия. Он рассчитан на 900 квартир. Дому повезло поучаствовать в инновационном проекте потому, что его строительство идёт на территории старого пивоваренного завода. Рядом, в ста метрах, расположена действующая пивоварня, которая и будет поставлять топливо.

По большому счёту, для отопления с самим пивом манипуляций совершать не будут. Отопительная система дома рассчитана на том, чтобы использовать тепло, которое выделяется при работе пивзавода, во время процесса приготовления напитка. Таким образом, проект будет и полезным, и экологичным.