Многоразовую российскую ракету снабдят лыжами

Лыжи будут использоваться в системе посадки, пишет Naked Science. Отмечается, что работы над «Крыло-СВ» начались несколько лет назад. В феврале 2020 года было принято решение начать разрабатывать лётный демонстратор.

Ожидается, что «Крыло-СВ» будет многоразовой крылатой ступенью ракеты-носителя лёгкого класса. В длину она составит шесть метров, а диаметр будет равен 0,8 метра. Ракета сможет достигать гиперзвуковой скорости (6 числе Маха).

После того, как отделится вторая ступень, первая должна будет вернуться на землю с помощью крыльев. Лыжи позволят ракете садиться на грунт.