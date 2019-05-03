Российские корабли будут возить туристов в космос по 12 раз

Некоторые элементы аппаратов можно будет использовать даже большее количество раз. Как заявляет директор «Космокурс», эти элементы — не из дешёвых.

Комплекс состоит из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического аппарата. Он подходит для полёта экипажа из 6 человек и одного инструктора. Длительность полёта составит 15 минут, высота — 200 км. Запускать корабли с туристами «Космокурс» планирует с собственного космодрома, который будет построен в Нижегородской области.

После того, как аппараты совершат 12 полётов, их, скорее всего, будут отправлять в утиль. Однако директор компании не исключает возможности применения кораблей в качестве тренажёров или экспонатов.