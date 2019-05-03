Ferra

Российские корабли будут возить туристов в космос по 12 раз

Они будут подниматься на высоту 200 км
Директор компании «Космокурс», которая планирует развивать в России космический туризм, рассказал о прочности многоразовых комплексов для суборбитальных полётов. Каждый из кораблей, по его словам, можно использовать до 12 раз.

Некоторые элементы аппаратов можно будет использовать даже большее количество раз. Как заявляет директор «Космокурс», эти элементы — не из дешёвых.

Комплекс состоит из многоразовой ракеты-носителя и многоразового космического аппарата. Он подходит для полёта экипажа из 6 человек и одного инструктора. Длительность полёта составит 15 минут, высота — 200 км. Запускать корабли с туристами «Космокурс» планирует с собственного космодрома, который будет построен в Нижегородской области.

После того, как аппараты совершат 12 полётов, их, скорее всего, будут отправлять в утиль. Однако директор компании не исключает возможности применения кораблей в качестве тренажёров или экспонатов.

Внутри многоразового корабля

«Космокурс»

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