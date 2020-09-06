Многоразовый секретный аппарат Китая вернулся из космоса

Аппарат вывели на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань. Теперь он приземлился. В сообщении «Синьхуа» подчёркивается, что космический корабль предназначен для мирного исследования космического пространства. На днях американские военные сообщали, что аппарат был найден на орбите с минимальной высотой 332 километра.

Конкретное назначение аппарата неизвестно. Китай анонсировал его испытания ещё в 2017 году. Корабль назвали аналогом засекреченного мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, будто последний может быть оружием массового уничтожения.

Отмечается, что многоразовый китайский аппарат позволит стране увеличить частоту запусков и снизит их стоимость.