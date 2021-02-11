Мобильная игра помогла детям отказаться от вредной еды

Участниками исследования стали 104 ребенка в возрасте 10-11 лет. Их разделили на группы: первой дали поиграть в мобильную игру fooya!, ненавязчиво пропагандирующую здоровое питание, тогда как дети из второй группы должны были играть в настольную игру, которая не затрагивала вопросы рациона питания. После 20 минут игры детям предложили на выбор несколько перекусов, среди которых были как полезные варианты, вроде кешью и изюма, так и вредные - шоколад и чипсы.

Так, участники, которые играли в fooya! чаще выбирали полезную еду сразу после игры. На выбор повлияло то, что в игре предоставляются факты о еде, которые дети читали.