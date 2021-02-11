Наука и технологии
Сегодня в 14:31
Мобильная игра помогла детям отказаться от вредной еды
Речь об игре, ненавязчиво пропагандирующей здоровое питание
Команда ученых провела исследование, изучив влияние мобильной игры на выбор продуктов питания детей. Выяснилось, что поиграв в определенную игру, в которой ненавязчиво пропагандируется здоровое питание и физическая активность, дети отказывались от вредной еды в пользу полезной.
Участниками исследования стали 104 ребенка в возрасте 10-11 лет. Их разделили на группы: первой дали поиграть в мобильную игру fooya!, ненавязчиво пропагандирующую здоровое питание, тогда как дети из второй группы должны были играть в настольную игру, которая не затрагивала вопросы рациона питания. После 20 минут игры детям предложили на выбор несколько перекусов, среди которых были как полезные варианты, вроде кешью и изюма, так и вредные - шоколад и чипсы.
Так, участники, которые играли в fooya! чаще выбирали полезную еду сразу после игры. На выбор повлияло то, что в игре предоставляются факты о еде, которые дети читали.