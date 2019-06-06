Мобильная связь в российских поездах улучшится

Соглашение было подписано на Международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Согласно договору, все работы будут завершены к 2021 году.

Для того, чтобы качество связи в поездке стало лучше, МТС построит 400 дополнительных базовых станций 4G вдоль железнодорожных линий Москва–Санкт-Петербург, Москва–Калуга, Москва–Тула, Москва–Липецк, Москва–Нижний Новгород, Москва–Ярославль, Москва–Сочи, Санкт-Петербург–Бусловская, Новосибирск–Барнаул.

Помимо этого, оборудование установят рядом со зданиями вокзалов в 30 субъектах Российской Федерации. На реализацию проекта МТС потратит около двух миллиардов рублей. РЖД предоставит площади для оборудования и его подключение к электрическим сетям.