Преступник, Роберт Майкл Глаунер, предположительно выдавал себя за детектива Стивена Купера, составляя поддельный ордер на обыск, чтобы вынудить Verizon раскрыть адрес жертвы и журналы телефонных разговоров. Несмотря на очевидные признаки, включая неофициальный адрес ProtonMail и неправильно оформленный ордер, компания Verizon удивительным образом передала конфиденциальную информацию, поставив под угрозу безопасность жертвы.

Познакомившись с жертвой на порносайте, Глаунер усилил преследование, в итоге угрожая жертве и пытаясь причинить ей физический вред.

Ошибка Verizon в данном случае может привести к тяжелым последствиям, подчеркивая потенциальные опасности, связанные с небрежным отношением к безопасности в цифровую эпоху.