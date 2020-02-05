Мобильные операторы отказали более половине россиян в переходе к конкурентам

За все время, что существует данная услуга, то есть с начала 2014 года, заявки подали порядка 32,5 млн абонентов, но одобрение получили лишь 15,1 млн человек. Пресс-служба “Мегафона” рассказала, что причиной отказа могли стать такие факторы, как оформление сим-карты не на человека, который пытается сменить оператора, а на кого-то другого. Также в числе причин для отказа называются ошибки в договоре или неоплаченные счета.

Напомним, что в России появляется все больше инновационных проектов, связанных с мобильной связью. Так, буквально недавно бизнес предложил Минкомсвязи создать законопроект, который разрешал бы российским пользователям подключать виртуальные SIM-карт — так называемые eSIM.