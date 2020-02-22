Мочу предложили использовать для выращивания растений на Марсе

Выращивание растений на Марсе может стать нетривиальной задачей в случае колонизации планеты человеком. Для этого людям потребуется много воды, пространства и других ресурсов. Проблема в том, что доставлять все необходимые материалы на Марс с Земли затратно.

Однако учёные из Вагенингенского университета предложили решение. Они заявили, что помочь может струвит — фосфатный минерал, который можно получить из человеческой мочи.

Исследователи даже проверили его эффективность. Они высадили семена фасоли в грунт, который имитировал марсианский и лунный. В половине горшков содержался струвит. Можно догадаться, что наибольший рост показали растения именно в таких горшках.