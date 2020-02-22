Наука и технологии
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Мочу предложили использовать для выращивания растений на Марсе
Она, правда, помогает
Учёные предложили использовать мочу для выращивания растений на Марсе. Она оказалась действительно эффективной.
Выращивание растений на Марсе может стать нетривиальной задачей в случае колонизации планеты человеком. Для этого людям потребуется много воды, пространства и других ресурсов. Проблема в том, что доставлять все необходимые материалы на Марс с Земли затратно.
Однако учёные из Вагенингенского университета предложили решение. Они заявили, что помочь может струвит — фосфатный минерал, который можно получить из человеческой мочи.
Исследователи даже проверили его эффективность. Они высадили семена фасоли в грунт, который имитировал марсианский и лунный. В половине горшков содержался струвит. Можно догадаться, что наибольший рост показали растения именно в таких горшках.