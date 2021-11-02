Наука и технологии
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Мочу приспособили для зарядки смартфонов

Такие новые технологии
Учёные из Великобритании разработали новое устройство, способное преобразовывать отходы жизнедеятельности человека в электроэнергию. Его можно будет применить и для зарядки телефонов и других гаджетов.
Мочу приспособили для зарядки смартфонов

Авторы новой разработки — команда исследователей Центра BioEnergy в Бристоле. Учёные уже демонстрировали установку. Они показали, что с помощью мочи можно получать энергию малой мощности. Энергию затем можно использовать для питания лампочек, мобильных телефонов и роботов. Говорилось, что это решение способно генерировать 300 ватт-часов электроэнергии во время пятидневного фестиваля. Этого хватило бы на питание одной лампочки мощностью 1 Вт в течение 300 часов.

Устройство основано на том, что компания называет микробными топливными элементами. Микробы питаются органическими веществами, затем получается химическая энергия, которая, в свою очередь, превращается в электрическую.

Сейчас учёные хотят уменьшить размер топливных элементов, которые пока получились слишком большими.

Источник: Gizmochina