Модель «хищник-жертва» помогла в преодолении энергетических барьеров

Такое динамическое взаимодействие может нарушать статические равновесные состояния, позволяя системе достигать более низких энергетических состояний. Этот вывод особенно важен для сворачивания белков, когда они могут оказаться в «ловушке локальных энергетических минимумов, препятствующих их функционированию», пишут ученые.

Исследователи продемонстрировали, как невзаимное взаимодействие может помочь белкам выбраться из этих ловушек, повышая их эффективность.

«Предложенный нами механизм позволяет достичь того, что биологические ферменты делают после 3,5 миллиардов лет эволюции», — говорит Рамин Голестанян, директор MPI-DS. «Это открытие не только углубляет наше понимание самоорганизации активной материи, но и открывает путь к созданию более эффективных молекулярных машин».