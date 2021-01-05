Модернизация американских противолодочных самолётов привела к проблеме

СМИ сообщают, что нагрузка возросла после нескольких модернизаций, во время которых установили новое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО). Теперь на Poseidon перегреваются датчики и другое критически важное оборудование.

Военные же поняли это, когда заметили, что датчики выдают «спорную» информацию. Такие баги могут возникать при работе на повышенной температуре.

Теперь специалисты думают, как решить проблему. Они ищут оборудование для управления температурными режимами авионики или и вовсе жидкостную систему охлаждения.

«Военное обозрение» напомнило, что P-8A Poseidon используются военными с 2013 года. Эти самолёты стоят на вооружении не только США, но и Индии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии.