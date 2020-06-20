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Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400
В США говорили, что она сможет бороться с ЗРК
В США прошли испытания улучшенной версии AGM-88 HARM — оружия, предназначенного для уничтожения радаров и нейтрализации систем противовоздушной-противоракетной обороны. Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Журналисты рассказали, что обновлённая версия AGM-88 HARM имеет увеличенную дальность — до 230 километров (было до 150). В американских СМИ писали, что эта ракета будет возможным вариантом противодействия зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-400.
Однако в «Военном обозрении» заметили, что в сравнении с AGM-88 HARM зенитная ракета 40Н6, которой снаряжается С-400, имеет преимущество по дальности более 150 км. То есть для поражения С-400 американскому самолёту с AGM-88 HARM на борту придётся заходить в зону действия российского комплекса. Это значит, что американская ракета бессильна против ЗРК.