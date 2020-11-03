Модернизированный Польшей советский танк Т-72 назвали уязвимым в бою

У модернизированной машины убрали располагавшийся с правой стороны 125-мм пушки инфракрасный прожектор Л-4А «Луна», заменили старый ночной прицел на тепловизионную камеру, а радиостанции — на цифровые аналоги. Танк также обзавёлся новыми средствами внутренней связи экипажа. У механика-водителя и командира теперь есть приборы наблюдения пассивного типа.

Эксперты же заявили, что модернизированный Т-72 не получил радикальных изменений в плане защиты. Кроме того, у машины остался старый 780-сильный двигатель, поэтому характеристики подвижности у неё не изменились. Аналитики склоняются к тому, что T-72M1R буде уязвим на поле боя. Тем не менее, польские войска получат 230 модернизированных танков.