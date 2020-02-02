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Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые полетал
Поступит на вооружение в 2021 году
Сегодня в России осуществил первый полёт ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию. Самолёт стал более эффективным.
Первый полёт модернизированного бомбардировщика состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».
Полёт длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 тысячи метров. Во время него экипаж проверил все обновлённые системы и оборудование. Сообщается, что испытания прошли успешно.
Модернизированный Ту-160М оснащён новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовым комплексом связи, системой управления, радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронного противодействия. Всё это увеличило общую эффективность авиационного комплекса.
Ранее заместитель министра обороны России сообщал, что ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М начнут поступать в армию в 2021 году.