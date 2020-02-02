Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М впервые полетал

Первый полёт модернизированного бомбардировщика состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».

Полёт длился 34 минуты и проходил на высоте 1,5 тысячи метров. Во время него экипаж проверил все обновлённые системы и оборудование. Сообщается, что испытания прошли успешно.

Модернизированный Ту-160М оснащён новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовым комплексом связи, системой управления, радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронного противодействия. Всё это увеличило общую эффективность авиационного комплекса.

Ранее заместитель министра обороны России сообщал, что ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160М начнут поступать в армию в 2021 году.