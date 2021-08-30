Модернизированный украинский танк с первого раза захватили боевики

Как пишет «Российская газета», одну из таких машин в исправном состоянии захватили боевики Народного фронта освобождения Тыграя.

Ещё десять лет назад Эфиопия заключила контракт на поставку 35 танков Т-72УА1. Эта модернизированная версия отличается от базовой изготовленными в Харькове 1050-сильными двухтактными дизельными двигателями 5ТДФМА-1. Теперь выхлопные патрубки расположены не с левой, а с правой стороны корпуса. В ходовой части используются гусеничные ленты. Также заменена советская динамическая защита «Контакт» на украинский «Нож».

Недостатком модернизации танка Т-72УА1 эксперты называют отсутствие в системе управления огнём ночных тепловизионных прицелов.