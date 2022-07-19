Могла ли гонорея «подарить» людям бабушек и дедушек

Когда исследователи ранее сравнивали геномы человека и шимпанзе, они обнаружили, что у людей есть уникальная версия гена CD33. Оказалось, что более высокие его уровни защищают от болезни Альцгеймера.

Авторы новой научной работы предположили, что инфекционные заболевания, такие как гонорея, могли повлиять на эволюцию человека. Дело в том, что бактерии-возбудители гонореи покрывают себя теми же сахарами, с которыми связываются рецепторы CD33. Бактерии способны обмануть иммунные клетки человека, чтобы они не идентифицировали их как чужеродные.

Возможно, люди изначально унаследовали мутантную форму CD33 для защиты от гонореи в репродуктивном возрасте, и этот вариант гена позже оказался дополнительно полезен из-за его преимуществ против деменции.