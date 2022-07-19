Могла ли гонорея «подарить» людям бабушек и дедушек

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Могла ли гонорея «подарить» людям бабушек и дедушекВы о таком никогда не задумывались
Ранее исследователи обнаружили набор мутаций в генах человека, которые защищают пожилых людей от снижения когнитивных функций и деменции. В новом исследовании учёные сосредоточились на одном из этих мутировавших генов и попытались проследить его эволюцию — когда и почему он появился в геноме человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что гонорея могла способствовать появлению этого варианта гена у человека и непреднамеренно поддерживать существование бабушек и дедушек в обществе.
Когда исследователи ранее сравнивали геномы человека и шимпанзе, они обнаружили, что у людей есть уникальная версия гена CD33. Оказалось, что более высокие его уровни защищают от болезни Альцгеймера.
Авторы новой научной работы предположили, что инфекционные заболевания, такие как гонорея, могли повлиять на эволюцию человека. Дело в том, что бактерии-возбудители гонореи покрывают себя теми же сахарами, с которыми связываются рецепторы CD33. Бактерии способны обмануть иммунные клетки человека, чтобы они не идентифицировали их как чужеродные.
Возможно, люди изначально унаследовали мутантную форму CD33 для защиты от гонореи в репродуктивном возрасте, и этот вариант гена позже оказался дополнительно полезен из-за его преимуществ против деменции.